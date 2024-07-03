ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı kaç?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada 238 binle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artışla 238 bine ulaştı.

İşsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 234 bin olacağı yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi ise 233 binden 234 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 250 kişi artışla 238 bin 500'e çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 22 Haziran ile biten haftada 26 bin kişi artarak 1 milyon 858 bine yükselirken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Amerika'da İşsizlik Maşı Var Mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı ödenmemiş bir maaş var. Bu program, işlerini kaybeden veya işsiz kalan kişilere maddi destek sağlamayı amaçlamadı. İşsizlik raporu, federal ve eyalet düzeyinde mevcut bir programdır ve işsizlik oranlarının çoğuna, çalışma geçmişinize ve eyaletinizin politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Amerika İşsizlik Maşı Ne Kadar?

Amerika'da işsizlik maaşı miktarı, kişilere sağlanan süre, son ücret ve eyalet politikalarına bağlı olarak değişmektedir. Genellikle, işsizlik maaşı kişinin son ücretinin bir yüzdesi olarak hesaplanır ve belirli bir haftalık üst sınıra tabidir. Para birimi cinsinden olan miktarlar, bu nedenle vergiden muaf olan miktarların çoğunda önemlidir.

Amerika'da Yabancılar İşsizlik Maşı Alır Mı?

Amerika'da yabancılar da işsizlik maaşı kapsamında gönüllü olabilirler, ancak belirli koşullara tabidirler. Genellikle, yabancı bir çalışanın Amerika'da işsizlik izni alabilmesi için çalışma vizesine sahip olması ve çalışırken yasal olarak Amerika'da kalma hakkına sahip olması gerekmektedir. Her durum tanımı, bu nedenle yabancılar işsizlik maaşı almak için özel durumlarını incelemek zorundadırlar.

Amerika'da İşsizlik Maaşı Almam İçin Ne Yapmalıyım?

Amerika'da işsizlik maaşı, işsizlikle ilgili yardım, engellilere yönelik ... İşsizlik iznini almak için öncelikle görev çıkarılma Çerçeve Belgesi, Kimlik Belgesi ve geçmiş gelir bilgisi gibi yasal olarak gereklidir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik raporu, Amerika Birleşik Devletleri'ne göre çeşitlilik, kalite ve miktar açısından farklılık göstermektedir. Bu, her eyaletin kendi işsizlik maaşı programlarını yönettiği anlamına gelir.

Kaliforniya, işsizlik maaşı ödemeleri için yüksek bir haftalık ödeme sınırına sahiptir. Ayrıca, Kaliforniya'da işsizlik iznini yapmak için çevrimiçi bir sistem olan EDD (İstihdam Geliştirme Dairesi) kullanılır. New York : New York eyaletine bağlı işsizlik maaşı alıcılarına haftalık ödemeler sağlar. Ödeme yapan kişinin son ücretine ve aile ücretine bağlı olarak başkalarına devredilecektir. Teksas : Teksas'ta işsizlik raporu, kiminle görüştüğünü ve daha önce çalıştığını doğruladı. Teksas İşgücü Komisyonu, işsizlik raporları başvurularını işler. Florida : Florida'da işsizlik sigortası, çalışanların ücretlerine bakılmaksızın tamamlandı. Ancak, Florida işsizlik sigortası programı, diğerlerine göre daha detaylı bilgi ve daha fazla süreye sahip bir ödeme süresine sahiptir. İllinois : Illinois'da işsizlik raporu, kişinin geçmiş gelirine ve görev çıkarılma nedenine göre hesaplanır. İşsizlik raporu başvuruları İllinois İşgücü Geliştirme Departmanı tarafından işlenir. Her applicant kendi işsizlik kaydını ve ödemeyi kapsayan bir tür harç örneği. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sayfası İşsizlik maaşı, maaş ve ödeme miktarları, hangi ücretlerin ödeneceği konusunda farklılıklar gösterebilir.







