Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı 3. kez kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu ile yapılan son görüşmede 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı. Transferin önündeki tek engel Kamerunlu forvetin kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmemesi Suudi Arabistan ekibinin son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Aboubakar, süre almadı.





Fesih için görüşecek





Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ise sakatlığı nedeniyle oynatmadığını söylemesi ise dikkat çekti. Bugün sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.





İki farklı dönemde siyah beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki forvet, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı. Bu sezon Al Nassr ile 12 maça çıkan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.







