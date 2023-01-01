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Spor
Aboubakar imzaya geliyor
Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen Beşiktaş, aradığı forveti buldu. Siyah-beyazlılar daha önce 2 kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ve resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:54 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Aboubakar daha önce 2 defa Beşiktaş forması giymişti.

Aboubakar daha önce 2 defa Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı 3. kez kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki oyuncu ile yapılan son görüşmede 2,5 yıllık sözleşme ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlandı. Transferin önündeki tek engel Kamerunlu forvetin kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmemesi Suudi Arabistan ekibinin son oynadığı maçın kadrosunda yer alan Aboubakar, süre almadı.


Fesih için görüşecek

Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ise sakatlığı nedeniyle oynatmadığını söylemesi ise dikkat çekti. Bugün sözleşmesini feshetmek için kulübü ile son kez görüşecek Aboubakar, feshin gerçekleşmesinin ardından İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.


İki farklı dönemde siyah beyazlı takımda oynayan 30 yaşındaki forvet, 67 maçta 35 gol attı, 9 asist yaptı. Bu sezon Al Nassr ile 12 maça çıkan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



#Beşiktaş
#Aboubakar
#Şenol Güneş
2 gün önce
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Aboubakar imzaya geliyor
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