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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı oldukça merak ediliyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs kapsamındaki izinlerinin belirlenen tarihte sona ereceğini duyurdu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
​Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 izni için karar verildiğini açıkladı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları sizlerle...

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

  • Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020’den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.
  • Bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

Dönüş nasıl olacak?

COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE’nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022’den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022’den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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