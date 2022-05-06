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Mahkumların açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler için alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen izinler artık sona eriyor. Cezaevinde tutuklu bulunanları ve yakınlarını ilgilendiren 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılan açık ceza evi izinlerinin ne zaman biteceğini, sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri

Açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni karar, mahkum ve yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler mart ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE açık cezaevi izinleri 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazlarına karar verilen yükümlülerin izin süreleri 2 ay daha uzatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile ‘Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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