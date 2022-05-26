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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevlerinde bulunan hükümlüler için alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen izinler artık sona eriyor. Cezaevinde tutuklu bulunanları ve yakınlarını ilgilendiren 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılan açık ceza evi izinlerinin ne zaman biteceğini, sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CTE 2022 Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri

Açık cezaevi izinlerinde alınacak yeni karar, mahkum ve yakınları tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Yargı Paketi ile 31 Ocak tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinde alınacak kararlar için beklentiler mart ayının son günlerinde arttı. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE açık cezaevi izinleri 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazlarına karar verilen yükümlülerin izin süreleri 2 ay daha uzatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile ‘Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Koronavirüs kapsamındaki izinlerin 31 Mayıs'ta sona ereceğini, böylece hükümlülerin 31 Mayıs sonrası cezaevine geri girecekleri belirtildi.

Böylece açık cezaevi izinleri uzatılmadığı kesinleşti.

YASA TEKLİFİNE EKLENDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 31 Mayıs'ta sona erecek açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenleme Genel Kurul'da görüşmeleri süren yasa teklifine eklendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 2'nci bölümü üzerindeki görüşmeleri sırasında, teklife yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeyle; 31 Mayıs'ta sona erecek olan açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılması öngörülüyor. Eklenen madde, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak imzası ile verildi.

TBMM Genel Kurulu, teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeleri tamamlandı. Teklifin görüşmelerine yarın ikinci bölümün maddeleri üzerinden devam edilecek.

GERİ DÖNEN HÜKÜMLÜLER CEZA İNFAZ KURUMUNU NASIL ÖĞRENECEK?

Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler.

Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE’nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.

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