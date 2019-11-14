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Açık hava reklam alanları kiraya verilecek

Açık hava reklam alanları kiraya verilecek

Mersin İli Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçe sınırları içerisinde mevcut 1656 adet Açık Hava Reklam Aracı 3 yıl süre ile kiralanacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a (36) maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalede 3 yıllık tahmini bedel KDV dahil 50 Milyon Türk Lirası.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık hava reklam araçları ve reklam işletmesi kiraya verilecektir

Açık hava reklam araçları ve reklam işletmesi kiraya verilecektir

İhale 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Çankaya Mahallesi, Atatürk Caddesi No:19 Akdeniz/MERSİN adresinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası (Taş Bina) Encümen Toplantı salonunda yapılacak.

İhale metni için tıklayınız.

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