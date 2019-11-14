Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Açık hava reklam alanları kiraya verilecek
Açık hava reklam alanları kiraya verilecek
Mersin İli Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçe sınırları içerisinde mevcut 1656 adet Açık Hava Reklam Aracı 3 yıl süre ile kiralanacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a (36) maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalede 3 yıllık tahmini bedel KDV dahil 50 Milyon Türk Lirası.
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yorum
ÖNERİLEN VİDEO
Yorum