Bitki çayı olarak

: Adaçayı, en yaygın olarak bitki çayı olarak kullanılır. Adaçayı çayı, sindirim sistemini desteklemek, ağız sağlığını korumak, soğuk algınlığına iyi gelmek, kadın sağlığı için fayda sağlamak, hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirmek ve stresi azaltmak gibi birçok faydası olduğu bilinmektedir.