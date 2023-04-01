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Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı iftar programında, Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 18 bin 305 personel alımı yapacaklarını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları ve kontejnaları belli oldu mu? İşte ayrıntılı bilgiler...

09:34 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesindeki farklı kurumlara toplamda 18 bin 305 personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklamanın ardından gözler 18 bin 305 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve tarihlerine çevrildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPLACAK!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,



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#bekir bozdağ
38 dakika önce
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