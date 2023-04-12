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Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemi meşgul etmeye başladı. Adalet Bakanlığı personel alımında başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, kadro kontenjan sayısı, başvuru detayları netlik kazanmış olacak. İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

14:50 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 sürecine dair araştırmalar güncel olarak devam ediyor. Bakanlık bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından belirtilen tarihler aralığında işlemler de başlamış olacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bekir Bozdağ, "Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.



#adalet bakanlığı
#adalet bakanlığı personel alımı
#personel alımı ilanı
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