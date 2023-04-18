Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 sürecine dair araştırmalar güncel olarak devam ediyor. Bakanlık bünyesine 18 bin 305 personel alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yeni bir açıklama ile personel alımı sayısının 22 bin 120 kişiye çıkarıldığını açıkladı. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından belirtilen tarihler aralığında işlemler de başlamış olacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SAYISI ARTTI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili: "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bekir Bozdağ, "Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.



