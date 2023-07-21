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Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi; çocuklar sulama kanallarına atladı

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı. Nem oranının da yüzde 50'lere ulaşması nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Adana 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:59 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana 5 günlük hava durumu

Adana 5 günlük hava durumu

Adana’da termometreler 47 dereceyi gösterirken, çocuklar her yıl onlarca boğulma vakası olmasına rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

ADANA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adana 5 günlük hava durumu için

TERMOMETRELER 47 DERECEYİ GOSTERDİ; ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINA ATLADI

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana’da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken, öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.

Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen sıcaktan bunalan çocuklar sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar. 2022’de 30 kişinin can verdiği sulama kanallarında ölümü hiçe sayarak yüzdü.

Merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında arkadaşlarıyla yüzen Şaban Demir (14), sıcaklardan dolayı çok bunaldıklarını belirterek, “Mahallede terledikten sonra buraya gelip yüzüyoruz. Boğulmalar bizi korkutmuyor. Tam tersine gelip yüzüyoruz. Su akıntılı olduğu için durduğun yerde gidiyorsun ve bu çok zevkli oluyor” diye konuştu.



#Adana
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
29 dakika önce
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