Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor, yolların kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
KAR 20 SANTİMETREYE ULAŞTI
Adana-Aladağ karayolu Hasandede Geçidi'nde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde ve Feke'de ilçe merkezi dışındaki yerlerde eğitime bugün ara verilmişti.
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