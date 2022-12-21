Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla bazı kesimlerde devam ediyor. Karın etkili olduğu ilçelerde ekipler, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor. Adana 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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