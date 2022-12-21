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Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Aladağ, Tufanbeyli, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla bazı kesimlerde devam ediyor. Karın etkili olduğu ilçelerde ekipler, yolların kapanmaması için çalışma yapıyor. Adana 5 günlük hava durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana 5 günlük hava durumu: Kar 20 santimetreye ulaştı
Adana Hava Durumu

Adana'nın yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı etkili oluyor, yolların kapanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

KAR 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Adana-Aladağ karayolu Hasandede Geçidi'nde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle ekipler, sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli, Saimbeyli, Aladağ ilçelerinde ve Feke'de ilçe merkezi dışındaki yerlerde eğitime bugün ara verilmişti.

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