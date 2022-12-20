Samsun’da metre kareye 65,1 kilo yağış düştü

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 6 il için uyarılarda bulundu. İşte detaylar.

HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu ve Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Amasya’nın kuzey batı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (800 metre üstü) ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece dolayında azalması beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Ayrıca Samsun’da 19 Aralık saat 06.00 ile 20 Aralık saat 06.00 arasında Canik’te metre kareye 65,1 kilo, Yakakent’te 47,1 kilo, Tekkeköy’de 44,6 kilo, Alaçam’da 43,4 kilo, Çarşamba’da 41,9 kilo, Salıpazarı’nda 37,2 kilo, İlkadım’da 36,2 kilo, Atakum’da 32,5 kilo, Bafra’da 32,2 kilo, Terme’de 23,7 kilo, Vezirköprü’de 21,1 kilo, Ayvacık ile 19 Mayıs’ta 16 kilo, Kavak’ta 12,5 kilo, Asarcık’ta 12 kilo, Havza’da 9,5 kilo ve Ladik’te 5,4 kilo yağış düştü.

Yağışlar alçak kesimlerde yağmur şeklinde etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili oldu.

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