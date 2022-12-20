Özgün Samsunda metre kareye 65,1 kilo yağış düştü
ÖZGÜN HABERLER

Samsun’da metre kareye 65,1 kilo yağış düştü

Samsun’un merkez ilçesi Canik’te son 24 saatte metrekareye 65,1 kilo yağış düştü. Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Samsun’da günler öncesinden yapılan yağış uyarıları son 24 saatte etkili oldu. Yer yer kuvvetli yağışların etkili olduğu Samsun’da merkez ilçelerden Canik’te metre kareye 65,1 kilo, Tekkeköy’e de 44,6 kilo yağış düştü. 5 günlük samsun hava durumu için haberimize göz atabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
5 günlük samsun hava durumu: metrekareye 65,1 kilo yağış düştü
Samsun 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 6 il için uyarılarda bulundu. İşte detaylar.

HAVA SICAKLIKLARI 2 İLA 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Sinop, Ordu ve Tokat çevreleri ile Kastamonu ve Amasya’nın kuzey batı kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde (800 metre üstü) ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece dolayında azalması beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Samsun’da 19 Aralık saat 06.00 ile 20 Aralık saat 06.00 arasında Canik’te metre kareye 65,1 kilo, Yakakent’te 47,1 kilo, Tekkeköy’de 44,6 kilo, Alaçam’da 43,4 kilo, Çarşamba’da 41,9 kilo, Salıpazarı’nda 37,2 kilo, İlkadım’da 36,2 kilo, Atakum’da 32,5 kilo, Bafra’da 32,2 kilo, Terme’de 23,7 kilo, Vezirköprü’de 21,1 kilo, Ayvacık ile 19 Mayıs’ta 16 kilo, Kavak’ta 12,5 kilo, Asarcık’ta 12 kilo, Havza’da 9,5 kilo ve Ladik’te 5,4 kilo yağış düştü.

Yağışlar alçak kesimlerde yağmur şeklinde etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili oldu.

5 GÜNLÜK SAMSUN HAVA DURUMU

  • Samsun 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.

Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele
ÖZGÜN
Tunceli-Erzincan karayolunda karla mücadele
İki bin yıldan eskiye dayanıyor

İki bin yıldan eskiye dayanıyor

​Uzmanlar gün yüzüne çıkardı: Yeni tasarımlar keşfedildi.
Kayseride bulundu

Kayseri'de bulundu

7,5 milyon yıllık aslan kafatası.
Amirallerin Montrö Bildirisi davasında karar

'Amirallerin Montrö Bildirisi' davasında karar

103 emekli amiralin yargılandığı davada beraat kararı çıktı.

Yakında tamamen yok olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.