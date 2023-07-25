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Adana Su Böreği Nasıl Yapılır?

Adana'nın meşhur bol kaşarlı böreği Adana Böreği adıyla çok popüler olan bol peynirli su böreği yapımı ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Hem Adana’da hem de Türkiye’nin başka yerlerinde bu böreği çok güzel yapan mekanlar olsa da evde pratik bir şekilde Adana Böreği'ni yapabilirsiniz. Adana Su Böreği nasıl yapılır, hamuru, iç harcı nasıldır? İşte nefis Adana Böreği tarifi...

12:26 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Adana böreği

Adana böreği

Adana böreği nasıl yapılır merak ediyorsanız, İşte Adana böreği tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

ADANA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

1 paket baklavalık yufka

1 paket su böreklik yufka

Tost peyniri

Kaşar peyniri

Dil peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ

ADANA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Erimiş tereyağını ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı derin bir kaseye alın.

Böreği pişireceğiniz tepsinin tabanını iyice yağlayın.

Baklavalık yufkalardan 10 tanesini aralarını güzelce yağlayarak üst üste tepsiye yerleştirin.

Böreklik yufkayı kaynar suya sokup çıkarın ve baklavalık yufkaların üzerine yerleştirin.

Yufkayı yağlayıp üzerini tost peyniri ve diğer peynirlerle kaplayın.

Su böreklik yufkalarınız ve peynirleriniz bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En üst katman yufka olacak.

Ardından kalan baklavalık yufkaları da böreğin üstüne yine aralarını yağlayarak dizin.

Elinizle bastırarak böreğin kaynaşmasını ve yassılaşmasını sağlayın.

En üstünü iyice yağlayıp kare şeklinde dilimleyin.

Kısık ateşte ocağın üzerinde sallaya sallaya altını iyice pişirin.

Ardından başka bir tepsiye alt üst ederek diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.

Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…



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1 saat önce
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