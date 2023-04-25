Adana seçim sonuçları
2023 Adana seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ve oy oranları Adanalı vatandaşların yoğun gündeminde. 2018'de yapılan seçimde 15 milletvekili çıkarabilen Adana ilinin 5 milletvekili AK Parti’ye 4 milletvekili CHP’ye, 2 milletvekili MHP’ye, 2 milletvekili HDP’ye, 2 milletvekili ise İYİ Parti'ye aitti. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimine katılım %86,03 oranlarında gerçekleşmişti. Adana seçim çevresinde 19 siyasi parti ve 4 bağımsız aday seçimlere katılmıştır.
Diğer illerde aday gösteren Anavatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Milli Yol Partisi ve Yenilik Partisi aday çıkarmazken, ATA İttifakı bileşeni olan Adalet Partisi fermuar liste uygulaması ile resmi olarak aday çıkarmamıştır. Millet İttifakı protokolü gereği Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adayı DEVA Partisi'ne ayrılmıştır. İşte Adana Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları, partilerin aldıkları oy oranları ile kazanan milletvekili listesi.
AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ
2 AHMET ZENBİLCİ YÜKSEK YÖNETİCİ-KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜSE AİT HİZMETLER)
3 SUNAY KARAMIK YÜKSEK DANIŞMAN ( MÜŞAVİR)
4 ABDULLAH DOĞRU YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
5 FARUK AYTEK YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
6 MUSTAFA YILDIZ YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ
7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ
8 EROL KAHRAMAN YÜKSEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI (ÖZEL SEKTÖR)
9 KASIM PAMUK YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
10 FATİME YURDUSEVEN YÜKSEK PAZARLAMA UZMANI
11 DİNÇER DİNÇ YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
12 MELİKE DOĞAN YÜKSEK AVUKAT
13 RAMAZAN ÇIRAK YÜKSEK AVUKAT
14 OĞUZHAN GÜRHANİ YÜKSEK EKONOMİST
15 MEHMET KURTARAN YÜKSEK BASINLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ
CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 ORHAN SÜMER ORTA İŞ ADAMI
2 MÜZEYYEN ŞEVKİN YÜKSEK DR. JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ
3 BURHANETTİN BULUT YÜKSEK ECZACI
4 SADULLAH KISACIK YÜKSEK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
5 AYHAN BARUT YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
6 OSMAN BERKE DUVAN YÜKSEK EKONOMİST - TİCARET UZMANI
7 HÜSEYİN KESER YÜKSEK EĞİTİM MÜFETTİŞİ- İŞ İNSANI
8 ERKAN KARAKAYA YÜKSEK MİMAR
9 ORHAN TOKLU YÜKSEK AVUKAT
10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ YÜKSEK AVUKAT
11 AHMET KORKMAZ YÜKSEK İŞ İNSANI
12 SERCAN POLAT YÜKSEK AVUKAT
13 SEYFETTİN CAN İLK İŞ İNSANI
14 EBRU YILMAZ YÜKSEK UZMAN MİKROBİYOLOG
15 ELİFE MÜFTÜOĞLU YÜKSEK ÖĞRETMEN
İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ YÜKSEK DOKTOR
2 BİLAL BİLİCİ YÜKSEK YÖNETİCİ
3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU YÜKSEK ÇİFTÇİ
4 MEHMET SERTAÇ DURAK YÜKSEK İŞ ADAMI
5 ŞULE GÖK TÜDEŞ YÜKSEK AKADEMİSYEN
6 REMZİ OĞUZ YILMAZ YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
7 BURAK YİĞENOĞLU YÜKSEK DOKTOR
8 İSA AYANOĞLU YÜKSEK AVUKAT
9 BAHADIR CEYHANLI YÜKSEK İŞ ADAMI
10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ ORTA İŞ ADAMI
11 NİHAL AĞCA YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
12 ERKAN CAN YÜKSEK İŞ ADAMI
13 ERCAN ATALAY YÜKSEK DOKTOR
14 SİNEM ULUDAMAR YÜKSEK İŞ KADINI
15 HÜLYA AKKÖZ YÜKSEK ÖĞRETMEN
MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MUHARREM VARLI YÜKSEK EĞİTİMCİ
2 AYŞE SİBEL ERSOY YÜKSEK ECZACI
3 MUSTAFA İZGİOĞLU YÜKSEK İŞ İNSANI
4 FİRDEVS CİNGÖZLER ORTA İŞ İNSANI
5 ALEV ATAŞ YÜKSEK İŞ İNSANI
6 UĞUR ÖZTÜRK YÜKSEK AVUKAT
7 BÜNYAMİN AVCI YÜKSEK YÖNETİCİ
8 YUSUF BAŞ YÜKSEK ÖĞRETMEN
9 ADEM GÜNDOĞAN YÜKSEK TIP DOKTORU
10 AHMET REHA YEREŞEN YÜKSEK İŞ İNSANI
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ YÜKSEK İŞ İNSANI
12 HAKAN UYKIZ İLK İŞ İNSANI
13 ATİLLA DUYGUN YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
14 MAHMUT TÜLEK YÜKSEK TV PROGRAMCISI
15 TUFAN BİLEN İLK ÇİFTÇİ
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ YÜKSEK SİYASETÇİ
2 FERHAT KABAİŞ YÜKSEK SERBEST
3 ROJBİN ÇELİK YÜKSEK SERBEST
4 MEHMET KARAKIŞ YÜKSEK SOSYOLOG
5 DELAL MAMUK ORTA EV KADINI
6 FEYRUZE GÜMÜŞ ORTA EV KADINI
7 ŞÜKRAN EFETÜRK İLK EV KADINI
8 MÜNİR KORKMAZ YÜKSEK SERBEST
9 SEVİL ARACI YÜKSEK AVUKAT
10 AZİZ USLU İLK SERBEST
11 EVRİM AYMAN YÜKSEK İŞÇİ
12 SONGÜL AYDIN ORTA EV KADINI
13 HAFİZE ATLI ORTA EV KADINI
14 NEZİR DORAK YÜKSEK SERBEST
15 SUAT NACAR ORTA SERBEST
MEMLEKET PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TARKAN KULAK YÜKSEK İŞ İNSANI
2 ETHEM EKE ORTA ESNAF
3 CELAL GÜVEN YÜKSEK İŞ İNSANI
4 BESTE TUNCEL YÜKSEK AVUKAT
5 MURAT ARAVİ YÜKSEK İŞ İNSANI
6 GÖKHAN KUNT ORTA İŞ İNSANI
7 NİLGÜN TOPAL ORTA EMEKLİ
8 EMİNE GENÇ YÜKSEK İÇ MİMAR
9 DİLEK TEPE ORTA EV HANIMI
10 MELTEM ŞİMŞEK ORTA ÖĞRENCİ
11 HABİB KOÇAK ORTA ÖĞRENCİ
12 ABDULSAMET YILDIRIM ORTA ÖĞRENCİ
13 YILMAZ KARAHAN ORTA YÖNETİCİ
14 FEYZİ VURALGİL YÜKSEK GAZETECİ
15 EMİR ADIGÜZEL ORTA ÖĞRENCİ
TİP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 DUYGU YILMAZ YÜKSEK ÖĞRETMEN
2 SEDA AŞKIN ORTA ÖZEL EĞİTİM
3 AHMET FARUK ULAŞ YÜKSEK AVUKAT
4 MESUT KOYUN ORTA ŞÖFÖR
5 UTKU ALEMDAROĞLU YÜKSEK DOKTOR
6 DİLA AKAR YÜKSEK ECZACI
7 MERYEM MAZMAN KARTAL YÜKSEK MÜŞTERİ HİZMETLERİ
8 ONUR CAN GÜRBÜZ YÜKSEK AVUKAT
9 EDA BAHAR KOCABEYLER YÜKSEK MÜHENDİS
10 HÜSEYİN EVGİN YÜKSEK ÖĞRETMEN
11 OĞUZCAN KILIÇ YÜKSEK ESNAF
12 MEHMET SELİM AKMAN YÜKSEK FİNANS UZMANI
13 MUSTAFA ÇELİK YÜKSEK ZİRAAT
14 SEMİH AKKIRCIK ORTA ESNAF
15 EREN ARARAT YÜKSEK İŞLETMECİ
14 Mayıs 2023 Adana Seçim Sonuçları
2023 Adana cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Adana milletvekilleri burada yer alacaktır.
Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 44,1’ini alırken, Muharrem İnce Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35,8’ini aldı. Merak Akşener yüzde 9,8, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.
Adana milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Adana oy oranı % 46,4 olurken, AK Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,3’ünü alarak CHP 4, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.
Adana’da hangi parti ne kadar oy aldı? Adana’da hangi parti kazandı?
- AK Parti % 34,7
- CHP % 26,1
- HDP % 13,5
- İYİ Parti % 12,2
- MHP % 11,8
Adana yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar oyların % 53,63’ünü alırken, MHP adayı Hüseyin Sözlü ise oyların % 42,83’ünü aldı.
Adana İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 40,35
- AK Parti % 25,50
- MHP % 18,19
- İYİ Parti % 4,82
- HDP % 4,11
- BBP % 1,53
ADANA’NIN İLÇELERİ NELER?
Adana iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Adana’da seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir
ADANA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Adana nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Adana’dan tam 15 milletvekili çıkacak.