Adana 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Adana Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Adana cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Adana’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık 2023 seçim sonuçları , oyların yüzdelik dilimleri ile Adana 2. tur seçim sonuçları kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Adana Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur Adana seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs Adana 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Adana 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 50.9 oranında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alırken Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan % 43.9 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Adana’da aldığı oy oranı ise % 5.2 oldu.

14 Mayıs Adana milletvekili seçim sonuçları 2023

Adana 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 30.8’ini alırken CHP % 28.6 oranında oya sahip oldu. Adana’da MHP % 11, İYİ Parti % 10.7, Yeşil Sol Parti % 9.7 oranında oy aldı.

Adana’da kazanan milletvekilleri kim oldu?

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Adana'da partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu:

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ÖMER ÇELİK

2 AHMET ZENBİLCİ

3 SUNAY KARAMIK

4 ABDULLAH DOĞRU

5 FARUK AYTEK

6 MUSTAFA YILDIZ

7 HASAN HÜSEYİN KUŞCU

8 EROL KAHRAMAN

9 KASIM PAMUK

10 FATİME YURDUSEVEN

11 DİNÇER DİNÇ

12 MELİKE DOĞAN YÜKSEK AVUKAT

13 RAMAZAN ÇIRAK

14 OĞUZHAN GÜRHANİ

15 MEHMET KURTARAN

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ORHAN SÜMER

2 MÜZEYYEN ŞEVKİN

3 BURHANETTİN BULUT

4 SADULLAH KISACIK

5 AYHAN BARUT

6 OSMAN BERKE DUVAN

7 HÜSEYİN KESE

8 ERKAN KARAKAYA

9 ORHAN TOKLU

10 KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ

11 AHMET KORKMAZI

12 SERCAN POLAT

13 SEYFETTİN CAN

14 EBRU YILMAZ

15 ELİFE MÜFTÜOĞLU

İYİ PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYYÜCE TÜRKEŞ TAŞ

2 BİLAL BİLİCİ

3 GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU

4 MEHMET SERTAÇ DURAK

5 ŞULE GÖK TÜDEŞ

6 REMZİ OĞUZ YILMAZ

7 BURAK YİĞENOĞLU

8 İSA AYANOĞLU

9 BAHADIR CEYHANLIMI

10 ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ

11 NİHAL AĞCA

12 ERKAN CAN

13 ERCAN ATALAY

14 SİNEM ULUDAMAR

15 HÜLYA AKKÖZ

MHP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MUHARREM VARLI

2 AYŞE SİBEL ERSOY

3 MUSTAFA İZGİOĞLU

4 FİRDEVS CİNGÖZLER

5 ALEV ATAŞ

6 UĞUR ÖZTÜRK

7 BÜNYAMİN AVCI

8 YUSUF BAŞ

9 ADEM GÜNDOĞAN

10 AHMET REHA YEREŞEN

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

12 HAKAN UYKIZ

13 ATİLLA DUYGUN

14 MAHMUT TÜLEK

15 TUFAN BİLEN

MEMLEKET PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TARKAN KULAK

2 ETHEM EKE

3 CELAL GÜVEN

4 BESTE TUNCE

5 MURAT ARAVİ

6 GÖKHAN KUNT

7 NİLGÜN TOPA

8 EMİNE GENÇ

9 DİLEK TEPE

10 MELTEM ŞİMŞEK

11 HABİB KOÇAK

12 ABDULSAMET YILDIRIM

13 YILMAZ KARAHAN

14 FEYZİ VURALGİL

15 EMİR ADIGÜZEL

2018 Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 44,1’ini alırken, Muharrem İnce Adana Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 35,8’ini aldı. Merak Akşener yüzde 9,8, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Adana milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Adana oy oranı % 46,4 olurken, AK Parti 5, MHP 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,3’ünü alarak CHP 4, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı. 2 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Adana'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 34,7

CHP % 26,1

HDP % 13,5

İYİ Parti % 12,2

MHP % 11,8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2019 Adana yerel seçim sonuçları

CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı Zeydan Karalar oyların % 53,63’ünü alırken, MHP adayı Hüseyin Sözlü ise oyların % 42,83’ünü aldı.

2019 Adana İl Genel Meclisi seçim sonuçları

CHP % 40,35 AK Parti % 25,50 MHP % 18,19 İYİ Parti % 4,82 HDP % 4,11 BBP % 1,53

ADANA’NIN İLÇELERİ NELER?

Adana iline ait tek seçim bölgesi bulunuyor. Adana’da seçimlerin sonuçlarını etkileyecek tüm ilçeler şöyle; Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir

ADANA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

2 milyonu aşkın kişinin yaşadığı Adana nüfusu nedeniyle en fazla milletvekili çıkaracak illerden biri olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Adana’dan tam 15 milletvekili çıkacak.

Adana hakkında bilgiler

Adana, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Adana, Türkiye'nin 6. büyük şehri ve en kalabalık 5. ilidir. İlin yüzölçümü 14,030 km²'dir ve Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip bölgelerinden biridir. Adana'nın güneyinde Akdeniz, batısında Mersin, kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye ve Gaziantep illeri yer almaktadır.

Adana'nın tarihi, tarih öncesine kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler Paleolitik dönemden beri var olmuştur ve bölge, birçok uygarlığın geçiş noktası olmuştur. MÖ 3000 yıllarında Hititler, daha sonra da Asurlular, Persler, Makedonyalılar ve Romalılar bölgeyi ele geçirdi. İslamiyet'in yayılması ile birlikte Araplar, Abbasiler ve Selçuklular bölgeyi fethetti. 16. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti.

Adana'nın ilçeleri şunlardır: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir.

Adana'nın nüfusu 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 2,25 milyondur ve bu nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezinde yaşamaktadır. Adana, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sanayi merkezi olarak öne çıkmaktadır. Tarım, tekstil, gıda, makine ve kimya endüstrisi Adana ekonomisinde öne çıkan sektörlerdir. Ayrıca, Adana'nın turizm potansiyeli de oldukça yüksektir ve ilde birçok tarihi ve doğal güzellikler bulunmaktadır.



