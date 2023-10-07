Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor Maç Özeti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Nani’den geldi. Adana Demirspor - Trabzonspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig 8. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce