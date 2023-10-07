|
Özgün

Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu | ÖZET

Trendyol Süper Lig 8. hafta açılış maçında Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u konuk etti. Maç ev sahibi Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Gol dakika 29’da Nani’den geldi. Adana Demirspor ligde 5. galibiyetini alarak 17 puanla 3. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 4. mağlubiyetini alarak 12 puanla 5. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

09:37 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor Maç Özeti

Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor Maç Özeti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü Nani’den geldi. Adana Demirspor - Trabzonspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig 8. hafta fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Trabzonspor maç özetini izlemek için

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kocaelispor - Erzurumspor FK maçından kazanan çıkmadı:1-1 | ÖZET