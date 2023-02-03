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Olaylı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Adana Demirspor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçtan kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 83’ Cherif Ndiaye (pen.) ve 88’ Enner Valencia’dan geldi. 32. dakikada Adana Demirspor’dan Younes Belhanda penaltı atışını değerlendiremedi. Bu sonuçlarla Fenerbahçe puanını 45’e yükseltti. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkmış oldu. Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özetine ve Spor Toto Süper Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:32 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe

Adana Demirspor 1-1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlanırken ev sahibi ekip bir penaltı atışından yararlanamadı.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maç özetini izlemek için

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Adana Demirspor
#Fenerbahçe
#maç özeti
#puan durumu
#Mert Hakan Yandaş
#Enner Valencia
#Younes Belhanda
17 dakika önce
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Olaylı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından kazanan çıkmadı
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