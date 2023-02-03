Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanırken maç içinde birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Tecrübeli hakem Ali Palabıyık’ın Fenerbahçe’nin 2 penaltı pozisyonunda düdük çalmaması ve Mert Hakan Yandaş’ın 14. dakikada attığı golü VAR’dan gelen uyarıyla iptal etmesi futbol gündemine oturdu. Yaşanan bu tartışmalı pozisyonları eski hakemler yorumladı. Peki Mert Hakan Yandaş’ın iptal edilen golü için eski hakemler ne söyledi? İşte sorunun cevabı.