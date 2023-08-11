UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor evinde Osijek’i konuk etti. Mavi Şimşekler maçtan 5-1 galip ayrılarak tur için büyük bir avantaj elde etti. Maçın 88. dakikasında Yusuf Erdoğan jeneriklik bir gole imza attı.

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇ ÖZETİ

Adana Demirspor - Osijek maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇ DETAYLARI

PATRİCK KLUİVERT: İNANILMAZ BİR SONUÇ ALDIK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “İnanılmaz bir performans gösterip, inanılmaz bir sonuç aldık. Çocuklarım bugün çok mutlu olabilirler ama daha turu geçmedik. Daha çok çalışmamız lazım” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında NK Osijek’i 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kluivert, alınan sonuçtan çok memnun olduğunu belirterek, “Takımımın, istediğim her şeyi uygulamasından ve mücadelesinden çok mutluyum. Çocuklarım bugün mutlu olabilirler ama biz daha turu geçmedik. Daha çok çalışmamız lazım. Pazar günü Rizespor ile karşılaşacağız. Yarın tekrardan çalışmaya başlayacağız. Oyuncularımla aşırı gurur duyuyorum. Sahada birlik ve beraberlik vardı. Rakibin, kolay şut atamaması sevindirici. Gol ihtimali bırakmamamız çok önemliydi. İnanılmaz bir performans gösterip, inanılmaz bir sonuç aldık.” diye konuştu.

SEMİH VE RODRİGUES’İN SAKATLIKLARI CİDDİ DEĞİL

Semih Güler ve Rodrigues’in sakatlıklarının önemli görünmediğini kaydeden Kluivert, “Önümüzdeki maçta ikisinin de olması gerekiyor. Badou Ndiaye de bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu şekildeki kas sakatlıklarında aceleci davranmamak gerekiyor. Koşulara başladı ancak sakatlığının nüksetmemesi gerekiyor. O pozisyonda kalabalık bir orta sahamız var” dedi.

TOMAS: HAKLI BİR GALİBİYET ALDILAR

Adana Demirspor’un haklı bir galibiyet aldığını ifade eden NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, “Rakibimizi tebrik etmek istiyorum. Biz de maça kötü başladık. Oyuncularıma burada güzel bir atmosfer olacağını, dikkatli olmalarını söylemiştim. İlk 15-20 dakika gol yememelerini anlatmıştım. Maalesef bunu yapamadık. Kötü başladık ve bireysel hatalarla 2 gol hediye ettik. Maça dönmek çok zor oldu. Bir bölümde biz de fırsatlar bulduk. O anlarda gol bulabilsek maç dönebilirdi ama olmadı. İyi bir takım ve bireysel yetenekli oyuncuları var. Bu kadar fırsat bulunca, golleri de buluyorlar” ifadelerini kullandı.

Sıcak havanın takımı etkilediğini kaydeden Tomas, “Hırvatistan şu an 22-25 derece. Burası ise çok nemli ve çok sıcaktı. Havaya da uyum sağlayamadık” şeklinde konuştu.

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR-OSİJEK MAÇININ ARDINDAN

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hırvatistan'ın Osijek takımını sahasında 5-1 yenen Yukatel Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, maçın ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa'da gidebildikleri kadar gitmek olduğunu söyledi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sancak, güzel bir maç izlediklerini belirtti.

Sıcak havada futbol oynamanın çok zor olduğunu vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

"Çocuklar da iyi mücadele etti. Rakip takım da iyi mücadele etti belki bir tane attılar ama iyi takım onların da kaliteli kadroları var. Aslında zor bir maçtı. İnşallah galibiyetler alıp hep birlikte gruplara kalacağız. Hedefimiz Avrupa'da gidebildiğimiz kadar gitmek. Kupayı alma gibi bir hedefimiz yok ama gidebileceğimiz kadar gidebilmeye çalışacağız. Öğreneceğiz buraları, şu anda öğrenme aşamasındayız. Ama maşallah takım sanki bir Avrupalı takım gibi oynuyor."

Sancak, forvet oyuncusu Cherif Ndiaye ile ilgili soruya, "Yeni transferimiz 'beni seyredin' dedi bugün. Kaliteli bir futbolcu olduğu herkes tarafından biliniyor zaten. Biraz Mario Balotelli'ye benziyor. Ama biz böyle futbolcularla çalışmaya alışığız. Zamanla iyi olacak. Adam kendini gösterdi. 'Beni izleyin' dedi yani." şeklinde yanıt verdi.

Bütün oyuncularının kaliteli olduğunu dile getiren Sancak, "Hepsinin alnından öpüyorum, üzerine düşeni yaptılar. Bir takım olduklarını gösterdiler. Tebrik ediyorum, rakip takımı da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Burada 5-1 aldık diye oraya rahat bir şekilde gitmeyeceğiz. 0-0 almışız gibi gideceğiz. Orada yine mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Sancak, taraftara ilişkin de "Taraftar tek kelimeyle muhteşemdi. Geçen hafta sahaya birkaç parça attılar. Olmaması lazımdı. Onlar da öğrenecekler. Yani nasıl Avrupa'da oynamayı öğreneceksek futbolcularımızla beraber, onlar da öğrenecekler." ifadelerini kullandı.











