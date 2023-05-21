Süper Lig’in 35. haftasında Adana’da karşılaşacak Beşiktaş ile Adana Demirspor, bu kulvarda 38. kez rakip olacak. İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig’de oynanan 37 müsabakanın 17’sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında kimler var?

Siyah-beyazlı takımda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta 4 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar ve Omar Colley, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 37. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11

Adana Demirspor:

Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, Badou Ndiaye, Akintola, Belhanda, Cherif Ndiaye

Beşiktaş:

Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

Adana Demirspor-Beşiktaş kaçı kez oynayacak?

İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın lig tarihindeki en farklı galibiyeti Adana Demirspor'a karşı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetini Adana Demirspor karşısında elde etti. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Beşiktaş, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde yabancı oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada tarihi bir galibiyete imza attı ve Adana Demirspor'u 10-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların gollerini taraftarların adlarına beste yaptıkları Ali Gültiken (4), Feyyaz Uçar (3) ve Metin Tekin (3) attı.

Rakibine son 11 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Adana Demirspor sahasında üstün