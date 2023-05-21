Bugün kimin maçı var?
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golü Yasin Özcan kaydetti. Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Kuluris ve 90+3. dakikada Balkovec attı.
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Real Sociedad 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, sahasında Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleden Bayern Münih 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.
21 Mayıs 2023 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
- 15:30G.A. Eagles - Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 15:30 PSV - Heerenveen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 15:30 A.Klagenfurt - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
- 16:00 Ümraniyespor - Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 16:00 Brighton - Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN ConnectbeIN Sports Tod TV
- 16:00 Brest - Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 16:00 Nice - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 16:00 Reims - Angers Fransa Ligue 1 Bilyoner TV
- 16:00 Troyes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
- 16:00 Torino - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
- 16:00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
- 16:00 Erzurumspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 2
- 16:00 Ç.Rizespor - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 16:00 Manisa FK - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 4
- 16:00 Bodrumspor - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 5
- 16:00 Eyüpspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 16:00 Radomiak Radom - Widzew Lodz Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 16:30 Mainz - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV Tivibu Spor 1
- 17:15 Atletico Madrid - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
- 17:30 Basel - Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Manchester City - Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
- 18:30 Augsburg - B.Dortmund Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
- 18:35 Al Nasr - Al Ain BAE Lig Kupası Bilyoner TV
- 19:00 Antalyaspor - M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Napoli - Inter İtalya Serie A CBC SportS Sport Plus S Sport 2 Bilyoner TV
- 19:30 Valencia - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
- 20:00 Vojvodina - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 21:45 Udinese - Lazio İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 22:00 Sevilla - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
- 22:30 Sporting - Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart Bilyoner TV