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Bugün hangi maçlar var? 21 Mayıs 2023 Pazar maç programı

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı. Corendon Alanyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi. Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Liverpool, Manchester United'ın Bournemouth'u 1-0 mağlup ettiği haftada Aston Villa ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi umutlarına büyük darbe vurdu. Süper Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçlarında da heyecan dorukta. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 21 Mayıs 2023 Pazar maç programı.

09:43 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 35. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Kasımpaşa, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golü Yasin Özcan kaydetti. Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Konuk ekip sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 16. dakikada Erencan Yardımcı, 65. dakikada Kuluris ve 90+3. dakikada Balkovec attı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Real Sociedad 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Münih, sahasında Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden Bayern Münih 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 17 Mayıs 2023 Çarşamba maç programı haberimizde.

21 Mayıs 2023 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

  1. 15:30G.A. Eagles - Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  2. 15:30 PSV - Heerenveen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
  3. 15:30 A.Klagenfurt - Austria Vienna Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
  4. 16:00 Ümraniyespor - Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  5. 16:00 Brighton - Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN ConnectbeIN Sports Tod TV
  6. 16:00 Brest - Clermont Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  7. 16:00 Nice - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  8. 16:00 Reims - Angers Fransa Ligue 1 Bilyoner TV
  9. 16:00 Troyes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV
  10. 16:00 Torino - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
  11. 16:00 Bandırmaspor - Gençlerbirliği Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports beIN Connect beIN Sports Tod TV
  12. 16:00 Erzurumspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 2
  13. 16:00 Ç.Rizespor - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
  14. 16:00 Manisa FK - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 4
  15. 16:00 Bodrumspor - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 5
  16. 16:00 Eyüpspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
  17. 16:00 Radomiak Radom - Widzew Lodz Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
  18. 16:30 Mainz - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect Bilyoner TVbeIN Sports Tod TV Tivibu Spor 1
  19. 17:15 Atletico Madrid - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  20. 17:30 Basel - Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
  21. 18:00 Manchester City - Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
  22. 18:30 Augsburg - B.Dortmund Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
  23. 18:35 Al Nasr - Al Ain BAE Lig Kupası Bilyoner TV
  24. 19:00 Antalyaspor - M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
  25. 19:00 Adana Demirspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
  26. 19:00 Napoli - Inter İtalya Serie A CBC SportS Sport Plus S Sport 2 Bilyoner TV
  27. 19:30 Valencia - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  28. 20:00 Vojvodina - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
  29. 21:45 Udinese - Lazio İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
  30. 22:00 Sevilla - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
  31. 22:30 Sporting - Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart Bilyoner TV

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