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Spor

ÖZET | Bayern Münih-Leipzig: 1-3

Bundesliga'da sahasında RB Leipzig'e kaybeden Bayern Münih, bitime 2 hafta kala Borussia Dortmund'a altın tepside fırsat sundu. Bayern Münih-Leipzig maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:18 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bayern Münih'te maçtan sonra üzüntü hakimdi

Bayern Münih'te maçtan sonra üzüntü hakimdi

Bundesliga'da 33. hafta maçında Bayern Münih, sahasında RB Leipzig'i konuk etti.


Konuk ekip 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'i yakaladı.


Maçta goller; 25. dakikada Gnabry, 65. dakikada Laimer, 76. dakikada Nkunku'nun penaltısı ve 85. dakikada Szoboszlai'nin penaltısıyla geldi.


Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 68 puanda kaldı. RB Leipzig ise 63 puana yükseldi.



Borussia Dortmund'a altın fırsat

Borussia Dortmund, bu hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-siyahlılar maçı kazanırsa liderliği yeniden devralacak.


Son hafta maçlarında ise Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak. Bayern Münih ise Köln deplasmanında ligi noktalayacak.



Taraftarlar stadyumu terketti

Maçın 88. dakikası itibariyle Bayern Münih taraftarları maçın bitmesini beklemeden stadyumu terketmeye başladı.




#Almanya Bundesliga
#Bayern Münih
#Borussia Dortmund
26 dakika önce
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