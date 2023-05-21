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Spor

VakıfBank Avrupa şampiyonu

Avrupa kadınlar voleybolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupası CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'ye 8. Şampiyonlar Ligi kupasını getiren sarı-siyahlılar, müzesine ise 12. kupasını koydu.

Engin Albayrak
09:15 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
VakıfBank takımının zafer pozu

VakıfBank takımının zafer pozu

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Türk finalinde kazanan VakıfBank oldu. Heyecan dolu geçen maçta sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı üst üste 2, toplamda ise 6. kez müzesine götürdü.


Büyük çekişmenin yaşandığı bu bölümde ilk seti 27-25 alan VakıfBank 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan VakıfBank seti rahat bir oyunla 25-17 alarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete bu kez Eczacıbaşı iyi başladı ve ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Egonu ile sayılar bulan VakıfBank rakibinin etkili servislerini kıramadı ve ikinci teknik molaya da 16-15 geride girdi. Hande, Voronkova ve Hyrman'ın devreye girmesiyle VakıfBank'a fırsat vermeyen Eczacıbaşı seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.


Unvanını korumasını bildi

Çekişmeli geçen dördüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank maçı da 3-1'le geçerek üst üste 2 toplamda 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Kupa 8. kez Türkiye'ye geldi. VakıfBank'ın dışında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ülkemize CEV Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk sevinci yaşattı. Vakıfbank; 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Kupası, l CEV Challenge Kupası ile uluslararası arenada 12. kupasını müzesine götürdü.





#CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
#VakıfBank
#Eczacıbaşı
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