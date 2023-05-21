VakıfBank Avrupa şampiyonu

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Türk finalinde kazanan VakıfBank oldu. Heyecan dolu geçen maçta sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek kupayı üst üste 2, toplamda ise 6. kez müzesine götürdü.





Büyük çekişmenin yaşandığı bu bölümde ilk seti 27-25 alan VakıfBank 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan VakıfBank seti rahat bir oyunla 25-17 alarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete bu kez Eczacıbaşı iyi başladı ve ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Egonu ile sayılar bulan VakıfBank rakibinin etkili servislerini kıramadı ve ikinci teknik molaya da 16-15 geride girdi. Hande, Voronkova ve Hyrman'ın devreye girmesiyle VakıfBank'a fırsat vermeyen Eczacıbaşı seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.





Unvanını korumasını bildi





Çekişmeli geçen dördüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank maçı da 3-1'le geçerek üst üste 2 toplamda 6. kez Avrupa şampiyonu oldu.





Kupa 8. kez Türkiye'ye geldi. VakıfBank'ın dışında Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ülkemize CEV Şampiyonlar Ligi'nde birer kez şampiyonluk sevinci yaşattı. Vakıfbank; 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 6 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Kupası, l CEV Challenge Kupası ile uluslararası arenada 12. kupasını müzesine götürdü.















