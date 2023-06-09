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Adana Demirspor'dan tarihi başarı; en iyi Süper Lig sonucunu aldı

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligi 4'üncü sırada tamamladı. Sezon boyu istikrarlı performans gösteren Adana Demirspor, iç sahada 16 maçlık yenilmeme serisi yakaladı. Mavi-lacivertliler, bu sonuçla kulüp tarihindeki en iyi Süper Lig performansını gösterdi. Peki Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek mi? İşte detaylar.

11:30 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek mi?

Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne gidecek mi?

Spor Toto 1'inci Lig'de 2020-21 sezonunda şampiyon olan Adana Demirspor, 1994-95 sezonun ardından 6 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e döndü. 2021-2022 sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen mavi-lacivertli ekip, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde ligi 55 puanla 9'uncu sırada bitirdi.

ADANA DEMİRSPOR UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

2022/23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Eğer mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe olursa, zaten Avrupa'ya gittiği için ligi 4. sırada bitiren ekip olan Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacak.

EVİNDE 16 MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda da yola Montella ile devam eden mavi-lacivertliler, lig maratonunda sezon boyu gösterdiği performansla taraftarına büyük heyecan yaşattı.

Adana Demirspor, ligde iç sahada oynadığı 16 maçta başarılı bir seri yakalayarak hiç kaybetmedi. Ligin 35'inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan mavi-lacivertli ekibin bu maçla birlikte iç sahadaki namağlup serisi de son bulmuş oldu.




#Adana Demirspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Vincezo Montella
#Spor Toto Süper Lig
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