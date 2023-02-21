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Adana deprem
20 Şubat 2023 akşam saatlerin 6.4'lük Hatay depremi sonrası akıllara Naci Görür'ün Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay ve Adana'da yaşanma ihtimali yüksek depremlere dikkat edin sözü geldi. Bu noktada "Adana'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?" sorusu merak kazandı.
Hatay'da yaşanan 6.4'lük büyük deprem sonrası gözler Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası yaptığı açıklamalara çevrildi. Naci Görür, yaşanan depremler sonrası stres transferinin yaşandığını ve tehlikedeki iki ili belirtmişti.
Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.
Adana'dan geçen ve deprem oluşturma riski bulunan faylar şöyledir:
Yumurtalık Fayı: Sürgü-Misis Fay zonunda bulunan Yumurtalık Fayı İskenderun Körfezi'ni kuzeyden sınırlar. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasına göre fay; Delihalil Kuvaterner Volkanı ve Ceyhan Deltası arasında, K55ºD doğrultulu ve 41-km uzunluktadır. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren Yumurtalık Fayı, orta bölümünde, İncirli'de, 2-km genişlik ve 4-km uzunluktaki açılmalı sola sekme yapısıyla batı ve doğu olmak üzere iki parçaya(section) ayrılır. Eğim atım bileşenli fay morfolojisinin belirgin izlendiği sekme alanında gözlenen Kuvaterner bazalt çıkışları bu yapıyla ilişkili olmalıdır. Batı parça (24,5-km) Miyosen deltaik ile türbiditik çökel birimlerini tektonik dokanakla bir araya getirir. Daha çok Kuvaterner lavlar içinde izlenen doğu parça (16,5-km) ise Delihalil volkan konisinde sonlanır.
Bu fay hattı 500 yıldır suskundur.