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Adana'da deprem olacak mı? Naci Görür’den kritik açıklamalar!

Türkiye art arda yaşanan depremlerle sarsılıyor. Dün Hatay'daki deprem büyük panik yarattı. Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 şiddetindeki depremler ile Adana'da da hissedilen deprem bölge halkında korkuya sebep oldu. Prof. Dr. Naci Görür ise, "Hatay ve Adana'da beklenen depremin Hatay bölümü bu akşam gerçekleşti. Bundan sonrası için sırada Adana ve Kıbrıs'ta da benzer büyüklükte bir deprem riski var" dedi. Adana'da büyük bir deprem olacak mı, kaç şiddetinde, nerede bekleniyor? İşte detaylar...

11:03 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Adana deprem

Adana deprem

20 Şubat 2023 akşam saatlerin 6.4'lük Hatay depremi sonrası akıllara Naci Görür'ün Kahramanmaraş depreminden sonra Hatay ve Adana'da yaşanma ihtimali yüksek depremlere dikkat edin sözü geldi. Bu noktada "Adana'da deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?" sorusu merak kazandı.

ADANA'DA BÜYÜK BİR DEPREM Mİ OLACAK?

Hatay'da yaşanan 6.4'lük büyük deprem sonrası gözler Prof. Dr. Naci Görür'ün Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası yaptığı açıklamalara çevrildi. Naci Görür, yaşanan depremler sonrası stres transferinin yaşandığını ve tehlikedeki iki ili belirtmişti.

Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.

ADANA DEPREM FAY HATLARI

Adana'dan geçen ve deprem oluşturma riski bulunan faylar şöyledir:

Yumurtalık Fayı: Sürgü-Misis Fay zonunda bulunan Yumurtalık Fayı İskenderun Körfezi'ni kuzeyden sınırlar. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasına göre fay; Delihalil Kuvaterner Volkanı ve Ceyhan Deltası arasında, K55ºD doğrultulu ve 41-km uzunluktadır. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren Yumurtalık Fayı, orta bölümünde, İncirli'de, 2-km genişlik ve 4-km uzunluktaki açılmalı sola sekme yapısıyla batı ve doğu olmak üzere iki parçaya(section) ayrılır. Eğim atım bileşenli fay morfolojisinin belirgin izlendiği sekme alanında gözlenen Kuvaterner bazalt çıkışları bu yapıyla ilişkili olmalıdır. Batı parça (24,5-km) Miyosen deltaik ile türbiditik çökel birimlerini tektonik dokanakla bir araya getirir. Daha çok Kuvaterner lavlar içinde izlenen doğu parça (16,5-km) ise Delihalil volkan konisinde sonlanır.

Bu fay hattı 500 yıldır suskundur.

Adana Fayı
: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır.
Karataş Fayı:
Karataş Fayı, yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası'na göre İskenderun Körfezi kuzeyinde K40°D genel doğrultusunda uzanır. Doğuda Osmaniye ile batıda Karataş arasında 64-km boyunca izlenen fay, ters atım bileşenli sol yanal doğrultu atım karakterindedir. Fayın kuzey bloğu morfolojik olarak daha yukarda bulunmaktadır. Karataş fayının doğudaki 16-km'lik kısmı Erken-Orta Miyosen yaşlı Karataş formasyonu içerisinde, 38-km uzunluktaki orta kısmı Karataş formasyonu ile Kuvaterner çökelleri arasındaki dokanakta ve kıyı çizgisine karşılık gelen 10 km'lik batı kesimi ise Kuvaterner çökelleri içerisinde yer almaktadır. Karataş yöresinde Akdeniz'e ulaşan fay literatür bilgisine göre deniz tabanından Kıbrıs'a doğru devam etmektedir.


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#Naci görür adana
18 dakika önce
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Adana'da deprem olacak mı? Naci Görür’den kritik açıklamalar!
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