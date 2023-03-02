Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bu kez de Hatay'da ardı ardına iki deprem meydana geldi. Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremde 18’i ağır toplam 294 vatandaş yaralandı. Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Deprem riski olan illeri açıklayan Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm.” dedi. Peki, Adana’da deprem ne zaman olacak? Türkiye deprem haritasına göre Adana’da en riskli ilçeler hangisi?