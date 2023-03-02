Adana'da okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 71 ilde eğitim öğretimi 20 Şubat'ta başlattıklarını anımsattı.
10 ilde de eğitimi normalleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Özer, "Şu anda 10 ilde eğitim öğretime ara verilmiş olsa dahi çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda çocuklarımıza verdiğimiz desteklerde şu ana kadar hiçbir kesinti olmadı. Önceliğimiz sıklıkla ifade ettiğimiz gibi müfredata dayalı eğitim değil bu 10 ilde. Çocuklarımızı düşünüyoruz, çocuklarımızın psikososyal, duygusal sağlamlıklarına destek vermek için tüm arkadaşlarımızla sahadayız. " dedi.
Adana’da okullar ne zaman açılacak?
Bakan Özer, 10 ilde çok dinamik bir süreç yaşadıklarını, her geçen gün değişen verilere göre kararlarını güncellediklerini belirtti.
- Daha önce Adana'da 1 Mart'ta eğitim ve öğretime başlanacağını açıkladıklarını anımsatan Özer, "Bu başlangıç tarihini yeni verilere göre 13 Mart tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Yani 13 Mart tarihinde yeni verilere göre tekrar verileri güncelleyerek inşallah durumu tekrar kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.