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Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolları ayırdı

Adanaspor, 29 yaşındaki file bekçisi Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

13:46 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hüseyin Akınay

Hüseyin Akınay

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 29 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hasan Hüseyin Akınay’a kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

HASAN HÜSEYİN AKINAY KİMDİR?

Adanaspor takımında Kaleci mevkinde forma giyen Hasan Hüseyin Akınay, 01 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve kilo olan Hasan Hüseyin Akınay, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Hasan Hüseyin Akınay, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Hasan Hüseyin Akınay, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.



#hüseyin akınay
#kaleci hüseyin akınay
#adanaspor
1 saat önce
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Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolları ayırdı
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