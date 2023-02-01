Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolları ayırdı

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Hüseyin Akınay
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 29 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hasan Hüseyin Akınay’a kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Adanaspor takımında Kaleci mevkinde forma giyen Hasan Hüseyin Akınay, 01 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 182 cm boyunda ve kilo olan Hasan Hüseyin Akınay, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Hasan Hüseyin Akınay, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Hasan Hüseyin Akınay, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.