Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolları ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 29 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Hasan Hüseyin Akınay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hasan Hüseyin Akınay’a kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.