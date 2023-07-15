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Adıyaman’da termometreler 41 dereceyi gördü

Adıyaman hava durumu: Hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da, vatandaşlar sıcaklıklardan kaçmak için serin yerlere kaçmaya başladı. Ağaç gölgelerinde, park ve bahçelerde serinlemeye çalışan Adıyamanlılar, bir yandan da sürekli el ve yüzlerini suyla yıkayarak rahatlamaya çalışıyor. Adıyaman 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:10 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adıyaman 5 günlük hava durumu

Adıyaman 5 günlük hava durumu

Aşırı sıcaklıkların görüldüğü Adıyaman’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. sıcaklıklardan dolayı dayanmakta güçlük çeken vatandaşlar, serin yerlerde zaman geçirmeye çalıştı. Adıyaman 5 günlük hava durumu haberimizde.

ADIYAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adıyaman 5 günlük hava durumu için

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 39

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42




#Adıyaman
#hava durumu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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Adıyaman’da termometreler 41 dereceyi gördü