Adıyaman 5 günlük hava durumu
Aşırı sıcaklıkların görüldüğü Adıyaman’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. sıcaklıklardan dolayı dayanmakta güçlük çeken vatandaşlar, serin yerlerde zaman geçirmeye çalıştı. Adıyaman 5 günlük hava durumu haberimizde.
ADIYAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı Marmara ile Batı Karadeniz’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 39
Adana: Az bulutlu ve açık 43
Antalya: Az bulutlu ve açık 41
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42