Adıyaman 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışların yarın sabah ilk saatlerden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi. Rize, Artvin ve Ardahan 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.