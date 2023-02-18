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Adıyaman buz kesti, patlayan GES kazanlarından akan sular buz sarkıtı oldu

Depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden itibaren etkili olan soğuk hava geceleri -7 dereceye kadar düştü. Evsiz kalan depremzedeler aynı zamanda dondurucu soğukla da mücadele ediyor. Yaşanan soğuk havada akan sular bile buz tuttu. Depremde hasar gören ve patlayan güneş enerjilerinden akan su, binaların yüzeyinde buz tuttu. Adıyaman 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:28 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adıyaman 5 günlük hava durumu

Adıyaman 5 günlük hava durumu

Dondurucu soğuğun hakim olduğu deprem bölgesi Adıyaman’da, patlayan güneş enerjilerinden akan sular buz tuttu.

ADIYAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adıyaman 5 günlük hava durumu için


#Adıyaman
#hava durumu
#meteoroloji
#buz
#kış
20 dakika önce
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Adıyaman buz kesti, patlayan GES kazanlarından akan sular buz sarkıtı oldu
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