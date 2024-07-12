Adıyaman deprem konutları hızla yükseliyor. İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi. İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor. Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek. Adıyaman’da devam eden deprem konutlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan açıklama geldi. İşte detaylar.

Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok. İhtiyaç ve yapılması gereken neyse bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

Adıyaman deprem konutları ne zaman bitecek, anahtar teslimi ne zaman?

21'inci yüzyılın en büyük konut dönüşümünün yapıldığını aktaran Kurum, şöyle devam etti: "Şu anda 21. yüzyılın en büyük konut dönüşümü, deprem dönüşümü gerçekleşmektedir. Bugün sadece Adıyaman'a baktığımızda İndere bölgesinde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümlük neredeyse burada 60 ile 70 bin vatandaşımızın yaşayacağı modern bir uydu kent yükseliyor. İnşallah 2025 yılında evine girmeyen afetzede vatandaşımız, Adıyamanlı kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Konut teslimlerine başladık, inşallah teslimlere yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Adıyaman'da 41 bin hak sahibi vatandaşımız var, 20 bin konutu inşallah yıl sonuna kadar teslim ederiz."

Adıyaman'da iki bölgede 25 bin konutun yükseldiğini vurgulayan Kurum, "İndere ve Örenli bölgesinde hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yaklaşık 25 bine yakın bağımsız bölüm var. İlk belirlediğimiz süreçte oraların temellerini atmıştık. Hızlı bir şekilde buraları bitireceğimizi söylemiş, milletimize söz vermiştik. Hamdolsun o sözleri hızlı bir şekilde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.







