|
Özgün

Adıyaman’da afad konutları anahtar teslimi için gün sayıyor: Bakan Kurum TOKİ deprem konutları için son durumu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Adıyaman'daki depremzede hak sahiplerinin yarısı sene sonuna kadar evine kavuşacak" dedi. İşte deprem konutları teslim takvimine ilişkin son durum gelişmeleri.

15:16 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Adıyaman deprem konutları teslim tarihi
Adıyaman deprem konutları teslim tarihi

Adıyaman deprem konutları hızla yükseliyor. İndere bölgesinde yapımı süren 16 bin 433, Örenli Mahallesi'nde ise 3 bin 34 konutun son aşaması dronla görüntülendi. İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı deprem konutlarında işçiler dış cephe, altyapı ve sıva işlemleri yapıyor. Konutlar, tamamlandıktan sonra depremzedelere kurayla teslim edilecek. Adıyaman’da devam eden deprem konutlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan açıklama geldi. İşte detaylar.

Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz var mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok. İhtiyaç ve yapılması gereken neyse bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

Adıyaman deprem konutları ne zaman bitecek, anahtar teslimi ne zaman?

21'inci yüzyılın en büyük konut dönüşümünün yapıldığını aktaran Kurum, şöyle devam etti: "Şu anda 21. yüzyılın en büyük konut dönüşümü, deprem dönüşümü gerçekleşmektedir. Bugün sadece Adıyaman'a baktığımızda İndere bölgesinde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümlük neredeyse burada 60 ile 70 bin vatandaşımızın yaşayacağı modern bir uydu kent yükseliyor. İnşallah 2025 yılında evine girmeyen afetzede vatandaşımız, Adıyamanlı kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Konut teslimlerine başladık, inşallah teslimlere yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Adıyaman'da 41 bin hak sahibi vatandaşımız var, 20 bin konutu inşallah yıl sonuna kadar teslim ederiz."

Adıyaman'da iki bölgede 25 bin konutun yükseldiğini vurgulayan Kurum, "İndere ve Örenli bölgesinde hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yaklaşık 25 bine yakın bağımsız bölüm var. İlk belirlediğimiz süreçte oraların temellerini atmıştık. Hızlı bir şekilde buraları bitireceğimizi söylemiş, milletimize söz vermiştik. Hamdolsun o sözleri hızlı bir şekilde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



#toki
#adıyaman
#TOKİ adıyaman deprem konutları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 13-14 Temmuz Cumartesi-Pazar günü illere göre hava durumu