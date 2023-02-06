Adıyaman'da depreme ilişkin son bilgiler... Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Adıyaman'da depremde son durum ne, yaralı, ölü sayısı kaç oldu?

Adıyaman'da depremde son durum ne?

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldığını belirterek, "Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir." dedi.

15:09- AFAD depremde can kaybının 1014'e ulaştığını açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, depremde enkaz altında kaldı

AA muhabirine konuşan Taş'ın danışmanı Çetin Sayıcı, AK Parti'li Taş'ın Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalandığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

Kendisiyle en son cuma günü görüştüğünü belirten Sayıcı, milletvekilinden bir daha haber alamadığını, programına göre Taş'ın, bugün Ankara'ya dönmesi gerektiğini anlattı.

Vekilin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Vekilimiz Yakup Taş, ailesi, birçok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır. Dualarınıza, vekilimiz ve ailesini de katar mısınız?" ifadelerine yer verildi.

Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz'ın babasının cenaze törenine katılmıştı.

Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın Hatay'daki abisi, ablası ve onların eşleri ile çocuklarının göçük altında olduğu belirtildi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir'in yakınlarının Hatay'da, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yakınlarının ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında olduğu öğrenildi.



