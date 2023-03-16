2023 Ramazan ayı heyecanı, mart ayına girilmesiyle birlikte başladı. Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar için imsakiye saatleri Diyanet tarafından paylaşılıyor. Adıyaman namaz vakitleri, Adıyaman imsakiyesi 2023 detayları haberimizde.

ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Adıyaman iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Adıyaman Ramazan imsakiyesi ve Adıyaman iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak.

2023 YILINDA İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Teravih namazı bilindiği üzere Ramazan gecelerinde cemaatle veya ferdi olarak eda ediliyor. 2023 Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.







