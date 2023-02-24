Adıyaman nereye taşınacak, yeni yerleşim yeri neresi olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Üniversitesi'nde Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı. Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ettirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Buna göre de Adıyaman'da yıkılan bina sayısı 1485'tir. Ağır hasarlı bina sayısı da 4 bin 85, yıkımı acil olan bina sayısı 538 olarak belirlenmiştir. Adıyaman'ın yeni yerleşim yeri belli oldu.

Adıyaman yeni yerleşim yeri

Adıyaman'da yeni yerleşim yeri neresi olacak?

Deprem bölgesinin imarı için yeni adımlar kapsamında Adıyaman şehir merkezi İndere Mahallesi olarak bilinen yaklaşık 5 milyon metrekarelik güvenli zemine taşınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın zemin çalışmalarını tamamladığı ve binlerce yeni yapının inşa edileceği bölge, merkeze yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunuyor. Adıyaman nüfusu konutların inşasının ardından bu bölgeye taşınacak.

Yeni deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem konutlarının 6 ay sonra teslim edilmeye başlayacağını belirtti. Kurum, "1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz" dedi. "İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz" diyen Kurum, deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladıklarını, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceklerini açıkladı.

Adıyaman deprem konutları yeni yeri

Yeni yapılacak deprem köy evleri kaç metrekare olacak?

Bakan Kurum, yeni yapılacak köy evlerine ilişkin olarak, şunları söyledi: “Net 93 metrekare olan 3 artı 1 köy konutlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız. Yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapacağız. 1 milyon 180 bin konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa, yeni yapılacak konutlarımızı da bu anlayışla, hassasiyetle yapıyoruz. Fay Yasası ile ilgili AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yöneteceğiz. (Deprem bölgesindeki yeni konutların fay hattına yakınlığı) Bilim insanları daha kısa mesafede yapılabileceğini söylüyorlar ama 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız"











