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Adli tatil bitti mi? Davalar görülmeye başlandı mı? 2025 adli yıl başlangıç tarihi

2024 adli tatil bitti mi, sorusu pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. Nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaların görüldüğü adli tatil bir aya yakın devam etti. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz’da başlayan adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı bugün başlıyor.

11:43 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Adli tatil
Adli tatil

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı bugün başladı.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

Bu yıl adli tatil, 1 Eylül tarihinin Pazar gününe denk gelmesi dolayısıyla 2 Eylül Pazartesi günü sona erdi.

BAKAN TUNÇ'TAN YENİ ADLİ YIL MESAJI

Tunç, 2024-2025 adli yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu belirtti.

"Adalet, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymaktır." ifadesini kullanan Tunç, adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu vurguladı.

- "Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

2024-2025 adli yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Tunç, adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, avukatlara ve tüm adalet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Tunç, mesajında, şunları kaydetti:

"Son 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."


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