Adli tatil bitti mi? Davalar görülmeye başlandı mı? 2025 adli yıl başlangıç tarihi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymak olduğunu belirten Bakan Tunç, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.