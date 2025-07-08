ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli tatil başladı mı, ne zaman başlar ve biter?

Adli tatil, Türkiye’de yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullandığı ve mahkemelerin rutin işleyişinin büyük ölçüde durduğu bir dönemdir. 2025 yılında adli tatil, her yıl olduğu gibi 20 Temmuz 2025 Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Bu tarihler arasında toplam 42 gün sürecek olan adli tatil, yargı sisteminde geçici bir duraklama sağlarken, yeni adli yıl 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adli tatil süresince adliyeler tamamen kapanmaz; nöbetçi mahkemeler ve icra daireleri görev yapmaya devam eder. Ancak, kanunen belirlenen istisnalar dışında duruşmalar yapılmaz ve hukuki süreler durur.

Adli tatil süresince, HMK’nın 104. maddesine göre adli tatile tabi olan dava ve işlerde hukuki süreler durur. Eğer bir davanın son günü adli tatil dönemine denk geliyorsa, bu süre otomatik olarak adli tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılır. Örneğin, bir dava için son gün 28 Ağustos 2025 ise, süre 9 Eylül 2025’te sona erer. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre ise adli tatile rastlayan süreler, tatilin bitiminden itibaren 3 gün uzar. Maddi hukuka ilişkin zamanaşımı süreleri ise adli tatilden etkilenmez ve işlemeye devam eder. Bu nedenle, zamanaşımı süresinin dolabileceği durumlar için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.