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ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli tatil başladı mı, ne zaman başlar ve biter?

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli tatil başladı mı, ne zaman başlar ve biter?

15:288/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Adli tatil ne zaman başlayacak?
Adli tatil ne zaman başlayacak?

Yargı sisteminde her yıl düzenli olarak uygulanan adli tatil dönemi, 2025 yılında da temmuz ayı itibarıyla gündeme geldi. Mahkemelerin büyük kısmında duruşmalar ertelenirken, sadece istisnai davalar nöbetçi mahkemelerde görüşülmeye devam edecek. Peki, adli tatil 2025 ne zaman başlıyor ve bu süreçte hangi davalara bakılacak?

Temmuz ayıyla birlikte adliyelerde yaz dönemi hareketliliği yerini adli tatile bırakıyor. 20 Temmuz’da başlayacak olan adli tatilde, mahkemelerde sadece belirli dava türleri görülmeye devam edecek. Vatandaşlar ise “Adli tatilde hangi davalar görülür?” sorusunun cevabını araştırıyor.

ADLİ TATİL 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, Türkiye’de yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullandığı ve mahkemelerin rutin işleyişinin büyük ölçüde durduğu bir dönemdir. 2025 yılında adli tatil, her yıl olduğu gibi 20 Temmuz 2025 Pazar günü başlayacak ve 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Bu tarihler arasında toplam 42 gün sürecek olan adli tatil, yargı sisteminde geçici bir duraklama sağlarken, yeni adli yıl 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Adli tatil süresince adliyeler tamamen kapanmaz; nöbetçi mahkemeler ve icra daireleri görev yapmaya devam eder. Ancak, kanunen belirlenen istisnalar dışında duruşmalar yapılmaz ve hukuki süreler durur.

ADLİ TATİLDE SÜRELER NASIL İŞLER?

Adli tatil süresince, HMK’nın 104. maddesine göre adli tatile tabi olan dava ve işlerde hukuki süreler durur. Eğer bir davanın son günü adli tatil dönemine denk geliyorsa, bu süre otomatik olarak adli tatilin bittiği günden itibaren 7 gün uzatılır. Örneğin, bir dava için son gün 28 Ağustos 2025 ise, süre 9 Eylül 2025’te sona erer. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre ise adli tatile rastlayan süreler, tatilin bitiminden itibaren 3 gün uzar. Maddi hukuka ilişkin zamanaşımı süreleri ise adli tatilden etkilenmez ve işlemeye devam eder. Bu nedenle, zamanaşımı süresinin dolabileceği durumlar için vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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#adli tatil 2025
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