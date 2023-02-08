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AFAD, Kızılay deprem yardımı hesap bilgileri
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD, saat 10.35 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 910 kişinin yaralandığını açıkladı.
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
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TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No : KTEFTRIS
TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
Banka Swift Kod No : ZKBATRIS
TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
Banka Swift Kod No : VAKFTRIS
TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
Banka Swift Kod No : BTFHTRIS
TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
Banka Swift Kod No : EMLATRIS
TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
Banka Swift Kod No : DENITRIS
TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No : ISBKTRIS
TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
Banka Swift Kod No : SEKETR2A
TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No : TEBUTRIS
TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
Banka Swift Kod No : FNNBTRIS
TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
Banka Swift Kod No : AKBKTRIS
1866
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.
Ayrıca AFAD resmi internet sitesi üzerinden yardımları, banka hesap numaralarının yanı sıra çevrimiçi olarak gerekli bilgiler girilerek de yapılabiliyor.
Gıda, barınma vb. yardımlarımızla daha fazla depremzedeye ulaşmak ve yanlarında olmak için desteğinize ihtiyaç var. İstediğiniz tutarda bağış yaparak siz de depremzedelerimize yardım eli uzatabilirsiniz.
Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,
Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),
* Yurt içi Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak için Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;
IBAN: TR 4800 0100 2110 0000 2868 5254 - SWIFT: TCZBTR2A
* Yurt dışından bağış yapmak için Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;
IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01
KONTO NO: 1080000001
BLZ: 512 20 700 - SWIFT: TCZBDEFF
168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,
Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,
Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play
Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.
Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, yapılacak yardımları organize etmek üzere çalışmalar yürütüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlara güvenli yöntemler sunmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nda iki yeni dijital hizmet geliştirdi.
Bunlardan ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay'ın e-Devlet Kapısı'ndaki "En Yakın Kan Bağış Merkezi" hizmetiyle en yakın noktada bulunan merkeze ait adres, telefon ve çalışma saati bilgileri harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca haritadan seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin ikinci hizmetiyle de nakdi bağışların güvenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılması hedefleniyor.
Vatandaşlar, AFAD'a ve Türk Kızılay'a ait iki ayrı "Deprem Bağış Kampanyası" hizmetiyle kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bağışta bulunabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.
En yakın kan bağışı merkezi için: "ddo.link/kan-bagis"
AFAD Deprem Bağış Kampanyası için: "ddo.link/deprem-bagis"
Türk Kızılay Deprem Bağış Kampanyası için: "ddo.link/kizilay-bagis"