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AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 215 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular e-Devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak. İşte AFAD 2023 personel alımı başvuru şartları ve diğer detaylar...

08:33 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
AFAD personel alımı

AFAD personel alımı

AFAD personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 215 sözleşmeli personel alınacak. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan adaylar "AFAD personel alımı 2023 başvuru ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor.

AFAD 215 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

AFAD sözleşmeli personel alımı başvuruları 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ortaöğretim mezunu adaylarda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ulaştırma hizmetleri ile bunlara denkliği kabul edilen alanları bitirme ve 2022'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda "KPSSP94" puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.

Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla, ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programları bitirme ve 2022'deki sınavda "KPSSP93" puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmayacak.



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