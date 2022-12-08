Afazi hastalığı nedir? Belirtileri neler?

Beynin sol lobunda yer alan konuşma alanının bir ya da birden fazla kısmının hasar görmesi ile meydana gelen afazi rahatsızlığı olan bireylerde yüzde 45 gibi bir oranda iyileşme görülmekte. Afazi hastalığı ile ilgili merak ettiğiniz herşeyi haberimizde bulabilirsiniz.

AFAZİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Afazi belirti ve bulguları şu şekilde sıralanabilir:

> Cisim ve Olayları Adlandırma Konusunda Problem Yaşama: Hasta o an görüş alanında olan veya kendisine sorulan bir cismin ismini hatırlayamaz veya söyleyemez. Ya da meydana gelen durumları ifade edecek doğru tanımı bulamaz.

> Konuşmada Güçlük Çekme: Dil ve konuşma merkezlerinde meydana gelen hasar sonucu tekrarlayamama, hızlı ve akıcı cümle kuramama gibi sorunlar yaşanır. Hasta bir cümleyi normalde kurması gereken zaman diliminden daha uzun sürede ancak kurabilir.

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> Okuma ve Yazmada Güçlük: Beynin hem konuşma hem de temel öğrenme becerilerinden sorumlu merkezlerinin hasar gördüğü afazi türlerinde meydana gelir. Afazi yaşayan bireyler kendilerine verilen kağıttaki yazıları okuyamayabilir veya kendisine söylenen cümleleri yazamayabilirler.

> Konuşurken Uygun Olmayan Kelime Seçimi: Tutarsız ve yanlış kelime seçimleri de afazi hastalığının en önemli bulgu ve belirtileri arasında yer almaktadır.

> Odaklanma ve Hafıza Problemleri: Afazi, nörolojik kaynaklı bir hastalık olduğu için sadece konuşma değil zihinsel aktivitelerde yaşanan sorunlar da görülebilir.

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> Aynı Anda İki Eylemi Birden Gerçekleştirememe: Daha önceden rahatlıkla bir arada yapılan aktivitelerin yaşanan beyin lezyonları sonucu gerçekleştirilemez hale gelmesi durumudur ve afazi hastalarında görülebilir.

AFAZİ HASTALIĞI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tanı ve teşhis kısmı nörolojik muayene ile gerçekleşir. Hastanın öyküsü, yakınlarının bilgilendirilmesi ve gerekli testlerin uygulanması sonucu hastaya afazi tanısı konulur.

AFAZİ HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Kimi afazi türleri kendiliğinden iyileşerek zamanla kaybolabilir. Ancak bu hastaların da gerekli nörolojik ve fiziksel muayene ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Dil ve konuşma merkezlerinde meydana gelen lezyona göre farklı afazi terapi yaklaşımları vardır. Etkinliği ispatlanmış olan terapi türleri hastanın yaşadığı afazi türüne göre uygulanır. Afazi hastalığı terapisi sürecinde en az hastanın katılımı kadar hasta yakınlarının katılımı ve bilgilendirilmesi de önemlidir. Hastanın gerçekleştireceği dil ve konuşma egzersizlerinin sadece terapi ortamında değil evde de uygulanması gerekebilir.

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Sık ve yoğun tekrarlar, konuşmada meydana gelen bozukluğun daha hızlı ve daha kalıcı bir şekilde kaybolma sürecini hızlandırır. Bireyin iletişim yeteneğini yeniden kazanmasını ve yaşam kalitesini yeniden artırmasını sağlar.