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Afet Yeniden İmar Fonu geliyor: Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tüzel kişiliğe bağlı olarak Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Afet Yeniden İmar Fonu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek. Peki Afet Yeniden İmar Fonu ne demek. İşte Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu detayları.

10:39 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Afet Yeniden İmar Fonu nedir?

Afet Yeniden İmar Fonu nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, deprem sonrası şehirlerin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için "Afet Yeniden İmar Fonu" kurulacağını açıkladı. Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında ilgili bakanlardan teşekkül edecek.

Afet Yeniden İmar Fonu

Afet Yeniden İmar Fonu kaynağı ne olacak?

Afet Yeniden İmar Fonu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecek.

  • Afet Yeniden İmar Fonunun kaynakları yurtiçi ve yurtdışından gelen her nevi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, kanunla kurulan fonlardan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek miktarda yapılacak aktarımlar, Afet Yeniden İmar Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın, kurum ve kuruluşlarının mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak sağlanan finansman ve kaynaklardan, para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansmandan ve diğer gelirlerden oluşacak.

Erdoğan Afet Yeniden İmar Fonu için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonun kurulmasına ilişkin açıklamasında şunları kaydetmişti: ”Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak, bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır."


#Afet Yeniden İmar Fonu
#cumhurbaşkanı erdoğan
#deprem
38 dakika önce
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Afet Yeniden İmar Fonu geliyor: Detaylar belli oldu
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