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Afedzede hak sahipliği başvurusu
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD ve e-Devlet tarafından uygulanmaya konulan “Afetzede sahipliği başvuru sorgulama ekranı” depremzedeler ve depremden etkilenen yakınları olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır?
Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.
AFAD tarafından açıklanan afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar şu şekildedir;
Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,
İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,
Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.
- TOKİ aracılığıyla
- İhale yöntemi ile
- Evini yapana yardım yöntemi ile
- Hazır konut kredisi ile