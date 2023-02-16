Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD ve e-Devlet tarafından uygulanmaya konulan “Afetzede sahipliği başvuru sorgulama ekranı” depremzedeler ve depremden etkilenen yakınları olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, afetzede hak sahipliği nedir, başvuru nereden ve nasıl yapılır?

AFEDZEDE HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Afetzede hak sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

Afetzede Hak Sahipliği, afetzedelerin yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını bildirmektedir.

KİMLER AFETZEDE HAK SAHİPLİĞİ ALABİLİR?

AFAD tarafından açıklanan afetzede hak sahipliği başvuruları için gerekli şartlar şu şekildedir;

Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,

İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler,

Hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.

HAK SAHİPLERİNE HANGİ YÖNTEMLERLE KONUT YAPILIR?

- TOKİ aracılığıyla

- İhale yöntemi ile

- Evini yapana yardım yöntemi ile

- Hazır konut kredisi ile







