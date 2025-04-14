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AGS 2025 SINAV BAŞVURULARI: AGS başvuruları ne zaman, sınav takvimi yayınlandı mı?

AGS 2025 SINAV BAŞVURULARI: AGS başvuruları ne zaman, sınav takvimi yayınlandı mı?

16:0414/04/2025, Pazartesi
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AGS sınav başvuruları ne zaman
AGS sınav başvuruları ne zaman

2025’te ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru takvimi netleşti. 13 Temmuz’da yapılacak sınavla öğretmen adayları, KPSS yerine Milli Eğitim Akademisi’ne seçilecek. Başvurular, ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla başlayacak. AGS örnek sorular ve konu dağılımı ise osym.gov.tr üzerinden erişime açıldı. İşte detaylar...

2025 yılı itibarıyla ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne kabulünde belirleyici olacak sınav, ÖSYM tarafından 13 Temmuz’da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Başvuru süreci mayıs ayında başlayacakken, sınav ücretleri ve başvuru detayları merak konusu oldu. Adaylar, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarıyla Milli Eğitim Akademisi’ne adım atacak.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. Sınavın başvuru ücreti de başvuru kılavuzunda yer alacak.

AGS başvurularının başladığı tarih olan 8 Mayıs'ta başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

MEB AGS KAÇ SORU OLACAK, SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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