AGS SINAV TAKVİMİ 2025: Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adayları için önemli bir adım atarak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk kez uygulanacak AGS ve ÖABT, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
2025 MEB-AGS sınavında, adayların başarıları üç ayrı puan türüne göre değerlendirilecek. AGS-1, AGS-2 ve AGS-3 olarak sınıflandırılacak puan türleri, adayların farklı alanlarda gösterecekleri performansa göre belirlenecek. Yabancı dil alanlarından birini tercih eden adaylar için YDS veya e-YDS puanlarından biri kullanılacak. Ancak, ÖABT ve YDS puanına sahip olmayan adayların MEB-AGS-P1 puanı dikkate alınarak değerlendirilecek.
AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
ÖSYM tarafından öğretmenlik için düzenlenecek olan AGS için başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav uygulaması ise 13 Temmuz'da olacak. AGS sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.
AGS'de adaylara 80 soru sorulacak ve 110 dakika verilecek.
İkinci oturum olan ÖABT'de ise 50 soru sorulacak ve ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri için 90 dakika süre tanınacak.
Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi sorularına da 70 dakika verilecek.
AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.
AGS PUAN TÜRLERİ
MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB-AGS-P3-01 Almanca
MEB-AGS-P3-02 Arapça
MEB-AGS-P3-03 Çince
MEB-AGS-P3-04 Farsça
MEB-AGS-P3-05 Fransızca
MEB-AGS-P3-06 İngilizce
MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
MEB-AGS-P3-09 Japonca
MEB-AGS-P3-10 Korece
MEB-AGS-P3-11 Rusça