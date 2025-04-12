AGS SINAV TAKVİMİ 2025: Akademi Giriş Sınavı başvurusu ve sonuç tarihi ne zaman?

2025 MEB-AGS sınavında, adayların başarıları üç ayrı puan türüne göre değerlendirilecek. AGS-1, AGS-2 ve AGS-3 olarak sınıflandırılacak puan türleri, adayların farklı alanlarda gösterecekleri performansa göre belirlenecek. Yabancı dil alanlarından birini tercih eden adaylar için YDS veya e-YDS puanlarından biri kullanılacak. Ancak, ÖABT ve YDS puanına sahip olmayan adayların MEB-AGS-P1 puanı dikkate alınarak değerlendirilecek.

AGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından öğretmenlik için düzenlenecek olan AGS için başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav uygulaması ise 13 Temmuz'da olacak. AGS sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek.

AGS'de adaylara 80 soru sorulacak ve 110 dakika verilecek.

İkinci oturum olan ÖABT'de ise 50 soru sorulacak ve ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri için 90 dakika süre tanınacak.

Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi sorularına da 70 dakika verilecek.

AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

AGS PUAN TÜRLERİ

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB-AGS-P3-01 Almanca

MEB-AGS-P3-02 Arapça

MEB-AGS-P3-03 Çince

MEB-AGS-P3-04 Farsça

MEB-AGS-P3-05 Fransızca

MEB-AGS-P3-06 İngilizce

MEB-AGS-P3-07 İspanyolca

MEB-AGS-P3-08 İtalyanca

MEB-AGS-P3-09 Japonca

MEB-AGS-P3-10 Korece