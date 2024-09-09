Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılı ağustos ayında en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde külçe altının reel getirisi yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 oldu.
Euro ne kadar kazandırdı?
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, diğer yatırım araçları arasında avro yüzde 2,18, mevduat faizi brüt yüzde 1,64 ve dolar yüzde 0,6 reel getiri sağladı. Ancak, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.
Külçe altın ne kadar kazandırdı?
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.
Borsa BIST 100 endeksi kazandırdı mı kaybettirdi mi?
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,58, avro yüzde 7,3, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 11,2 ve DİBS yüzde 24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 13,87, avro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.