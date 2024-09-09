Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kuru hareketleri gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Bugün altın fiyatları merakla takip ediliyor. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların yakından izlediği veriler arasında yer alıyor. Güncel altın fiyatları grafik üzerinden de incelenerek piyasalardaki hareketlilik canlı takip edilebiliyor. Altın fiyatları canlı takip hizmeti sayesinde, yatırımcılar anlık değişimleri kaçırmadan en doğru yatırımları yapabiliyor. 18 Eylül'de toplanacak olan FED'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları yön bulmaya çalışıyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Eylül 2024 Pazartesi ons, tam, yarım, cumhuriyet altın fiyatıları son durum…