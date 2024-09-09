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Külçe altın yatırımcısına kazandırdı

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek reel getiri, yüzde 4,01 ile külçe altında gerçekleşti. Bu durum, külçe altının diğer yatırım araçlarına kıyasla enflasyona karşı daha iyi bir performans gösterdiğini ve yatırımcılara reel anlamda daha fazla kazanç sağladığını göstermektedir.

16:06 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
En fazla kazandıran yatırım aracı nedir?
En fazla kazandıran yatırım aracı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2024 yılı ağustos ayında en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde külçe altının reel getirisi yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 oldu.

Euro ne kadar kazandırdı?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, diğer yatırım araçları arasında avro yüzde 2,18, mevduat faizi brüt yüzde 1,64 ve dolar yüzde 0,6 reel getiri sağladı. Ancak, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.

Külçe altın ne kadar kazandırdı?

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Borsa BIST 100 endeksi kazandırdı mı kaybettirdi mi?

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,58, avro yüzde 7,3, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi (brüt) yüzde 11,2 ve DİBS yüzde 24,61 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 13,87, avro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi (brüt) yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.



Altın fiyatları FED toplantısı öncesi yön bulmaya çalışıyor: Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 9 Eylül 2024 Canlı altın fiyatları son durum!

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#borsa
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