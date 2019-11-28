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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 Sözleşmeli Personel alacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.000 Sözleşmeli Personel alacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 1.000 adet Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacak.
Haber Merkezi Yeni Şafak
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