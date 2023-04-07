|
Reklam
Reklam
Özgün

Nisan 2023 Aile destek program ödemeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayı sosyal yardım paralarının yatırılacağı tarih, hak sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2023 Aile destek yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak soruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamaları ile takip ediliyor. Sosyal Yardım Programları kapsamında ödenen Aile Destek Programı ihtiyaç sahiplerine her ay yatırılıyor. Aile sosyal yardım parası ödeme tarihi de Nisan ayıyla beraber sorgulanmaya başladı. Aile destek ödemeleri yattı mı?

11:24 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Aile destek programı

Aile destek programı

Aile destek ödemeleri Nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu yanıt aranıyor. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları araştırılmakta. Bu noktada Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Nisan 2023 için bekleyiş sürüyor.

NİSAN AYI İLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Nisan ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.



#aile destek ödemeleri
#aile destek paketi
#Aile ve Sosyal Hizmetler BAKANI
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.