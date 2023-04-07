Aile destek ödemeleri Nisan ayı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu yanıt aranıyor. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları araştırılmakta. Bu noktada Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Nisan 2023 için bekleyiş sürüyor.

NİSAN AYI İLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek yardımı Nisan ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce yaptığı açıklamada " Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız." açıklamasında bulunmuştu.







