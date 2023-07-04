Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, Aile Destek Programı temmuzda yatacaka mı?
Aile Destek Programı ödemeleri 2023 ne kadar?
- 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
- 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
- 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
- 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
Çocuk sayılarına göre aile destek ödemesi ne kadar?
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
- 1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
- 3 çocuklu hanelere- 450 TL
- 4 çocuklu hanelere- 550 TL
- 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
- 350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.
Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.