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Aile Destek Programı ödemesi bu ay son mu?

Aile destek programı devam edip etmeyeceği sosyal yardım alanlarca sorgulanıyor. Başvuruları e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınan, aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecekti. Aile Destek ödemelerine ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki Aile Destek Paketi bitti mi? Aile Destek ödemeleri temmuz ayında yatacak mı? İşte detaylar.

16:51 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?

Dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen
Aile Destek Ödemeleri
için, son tarih belli oldu. Aile destek programı devam edecek mi? sorusu, Temmuz ayı gündeminde yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Aile Destek Programı ödeme tarihleri
ile ilgili detaylar binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri bitti mi, Temmuz ayında yatacak mı? İşte Aile Destek Paketi son gelişmeler.

Aile Destek Ödemeleri bitti mi, Aile Destek Programı temmuzda yatacaka mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle
Aile Destek Programı ödemesi
gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "
Türkiye Aile Destek Programı
’nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." müjdesini verdi.

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 ne kadar?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları
şu şekilde:
  • 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
  • 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
  • 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
  • 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Çocuk sayılarına göre aile destek ödemesi ne kadar?

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

  1. 1-2 çocuklu hanelere- 350 TL
  2. 3 çocuklu hanelere- 450 TL
  3. 4 çocuklu hanelere- 550 TL
  4. 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL
  5. 350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

Aile destek programı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

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