Dar gelirli vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödenen

Aile Destek Ödemeleri

için, son tarih belli oldu. Aile destek programı devam edecek mi? sorusu, Temmuz ayı gündeminde yer alıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan Aile Destek ödemeleri ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri