Aile Destek Ödemesi
Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Haziran ayına girilmesiyle beraber ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri gelir durumuna göre değişiyor. Hak sahiplerinin gündeminde ''Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' soruları yer alıyor. Aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteği e-Devlet üzerinden veya SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar, uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?
HAZİRAN AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yardımdan faydalananlara yapılan aile destek programı ödemelerinin Haziran ayı için tarihi paylaşılmadı ve hesaplara geçmedi. Fakat Mayıs ayı ödemesi 15 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Haziran ödemesinin de 152inde olması bekleniyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?
Aile destek programı ödemeleri son olarak Temmuz ayında hesaplarda olacak. Yardıma dair Bakanlık'tan uzatıldığında dair açıklama gelmedi. Bu nedenle aile destek yardımının Temmuz'da noktalanacağı biliniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ödemelerin hesaba geçip geçmediğini, e-devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılarak sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor.
Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alıyor.