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Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri

Aile Destek Ödemesi yattı mı, sorusunun cevabı, hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber aile destek yardımı ödeme tarihi 2023 için beklentiler arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek. Vatandaşlar haziran ayı Aile Destek Programı ödeme sorgulamalarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?

10:17 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aile Destek Ödemesi

Aile Destek Ödemesi

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Haziran ayına girilmesiyle beraber ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri gelir durumuna göre değişiyor. Hak sahiplerinin gündeminde ''Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' soruları yer alıyor. Aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteği e-Devlet üzerinden veya SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar, uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?

HAZİRAN AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yardımdan faydalananlara yapılan aile destek programı ödemelerinin Haziran ayı için tarihi paylaşılmadı ve hesaplara geçmedi. Fakat Mayıs ayı ödemesi 15 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Haziran ödemesinin de 152inde olması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

Aile destek programı ödemeleri son olarak Temmuz ayında hesaplarda olacak. Yardıma dair Bakanlık'tan uzatıldığında dair açıklama gelmedi. Bu nedenle aile destek yardımının Temmuz'da noktalanacağı biliniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemelerin hesaba geçip geçmediğini, e-devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılarak sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor.

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alıyor.



#Aile Destek Ödemeleri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#aile destek yardımı
#aile destek parası
#haberler
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