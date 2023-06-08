Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Haziran ayına girilmesiyle beraber ziyaret edilmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım parası ödemeleri gelir durumuna göre değişiyor. Hak sahiplerinin gündeminde ''Aile Destek Ödemesi Haziran ayı ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' soruları yer alıyor. Aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteği e-Devlet üzerinden veya SMS aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, 850-1250 TL Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar, uzatılacak mı, ne zaman bitiyor?