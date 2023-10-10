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Türkiye Aile Destek Program ödemelerine ilave destek eklendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere verilen Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Toplamda 4,1 Milyar TL ödeme hesaplara bugün itibariyle geçiyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini söyledi. Peki çocuk desteği ve elektrik yardımı ne zaman verilecek, her ay mı ödenecek?

11:12 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile destek ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar uygulanan en kapsamlı sosyal yardım programı olan Türkiye Aile Destek Programı'nda hanelere 52,2 milyar TL destek sağlandığını belirtti.

Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yattı mı?

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini aktaran Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar lira ödeme yapacağız." bilgisini verdi.

Türkiye Aile Destek Program ödemeleri yükseldi mi?

Bakan Göktaş, Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklenerek söz konusu desteğin genişletildiğini hatırlattı. Göktaş, şöyle devam etti

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz."



#Aile Destek Programı
#Aile Destek Programı ödemeleri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
44 dakika önce
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