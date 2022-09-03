Aile destek programı ikinci ödemeleri ne zaman? Başvuran 600 TL yardım alıyor

Aile Destek Programı detayları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanmıştı. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere düzenli olarak 12 ay verilen Aile sosyal yardım paralarının ilk ödemesi 29 Temmuz’da ödenmişti. Aile destek paketinen yararlananlar Ağustos aile destek parası ne zaman yatacak? soruna cevap arıyor. İşte Aile Destek Programı başvuru ekranı ve başvuru şartları...

Aile Destek Programı ödemelerinden 4 milyon hanenin yaralanması bekleniyor. İlk taksidi 450 ile 600 TL arasında yapılan sosyal yardım ödemelerinin ilk taksidi 29 Temmuz günü itibariyle yapıldı. Aile destek programının e-devlet üzerinden alınacak olan başvuruları ayrıca Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığı ile de gerçekleşebiliyor.

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Aile destek paketi ödemeleri

Aile destek paketi ödemeleri yattı mı ne zaman yatacak?

İhityiaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes, başvuruları Temmuz ayı içerisinde alınan Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanabilecek.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı. Aile destek programı ikinci ödemeleri yani ağustos ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Aile destek yardımı ne kadar?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirtti.

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Yanık, ilk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira ödeme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geriye kalan hanelere ödemelerin önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplam 1,6 milyon haneye ulaşılacağını aktaran Yanık, Türkiye Aile Destek Programı ile 15 milyar liralık bir kaynağın vatandaşlarla buluşturulacağını ifade etti.

Aile destek paketi yardımı ne kadar

Aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini kaydetti.

Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97.8 milyar lira olduğunu belirten Bakan Yanık, “Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil. Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78'i çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar” dedi.

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Aile destek programı başvuru şartları neler?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU LİNKİ

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