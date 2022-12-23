Özgün 2023 Aile Destek Ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal yardım ödemelerine yapılan zam oranı
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2023 Aile Destek Ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal yardım ödemelerine yapılan zam oranı

2023 asgari ücret tutarı belli oldı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak ödenen Aile Destek Paketi'nin asgari ücrette belirlenen zam miktarının ardından ne kadar artacağı merak kazandı. 2023 Ocak ayından itibaren Aile Destek Ödemesi'ne ne kadar zam yapılacak? 2023 Aile Destek Patketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile destek programı ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi Ocak ayından itibaren ne kadar olacak, kaç lira zam yapıldı?
2023 Aile destek paketi ödemeleri

2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 850 - 1250 lira arası para veriyordu. Sosyal destek ödemeleri 2023 ocak ayında ne kadar ve ne zaman yatacak? 2023 aile destek ödemeleri artacak mı? İşte detaylar...

2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

2023 asgari ücretin belli olması ile Aile Destek Ödemelerine de zam yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2022 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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